Força Tática apreende drogas e arma branca em Cachoeiro

Durante patrulhamento realizado na Praça das Mangueiras, em Cachoeiro de Itapemirim, equipes da Força Tática da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar apreenderam entorpecentes, dinheiro em espécie e uma arma branca na noite desta sexta-feira (2).

A ação ocorreu após denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas no local. Os policiais localizaram e abordaram um suspeito, com quem foram encontrados os seguintes itens:

O homem detido e todo o material apreendido foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil para os procedimentos legais.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui