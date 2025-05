Força Tática detém suspeito com armas e drogas em Vila Velha

Militares da Força Tática da 17ª Companhia Independente realizavam patrulhamento tático motorizado no início da noite de terça-feira (29), no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, quando avistaram um homem no quintal de uma residência, portando uma arma de fogo.

Diante da situação, a equipe cercou o imóvel, e, após o suspeito se recusar a obedecer às ordens para sair da casa, os policiais realizaram uma incursão utilizando técnicas específicas para este tipo de abordagem. O homem, de 20 anos, foi detido e, durante a revista, foi encontrado um revólver calibre .32 municiado em sua posse.

Após consulta aos antecedentes criminais, foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Durante buscas na residência, os policiais localizaram ainda uma pistola calibre 7mm, além de cerca de 1 kg de maconha, 1,2 kg de cocaína e outras substâncias entorpecentes já embaladas para venda.

Todo o material apreendido, incluindo as armas, e o detido foram encaminhados à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde o caso foi registrado.