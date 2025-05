Político mais longevo do Brasil tem biografia lançada em Cachoeiro

A biografia do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico de Assis Ferraço, será lançada, nesta terça-feira (13), a partir das 11h, no salão do Restaurante Bom Gosto, bairro Paraíso.

O espaço fica localizado na rua João Sasso, Nº 20.

A obra, que contém 600 páginas, é do escritor Romulo Felippe. O livro contempla mais de seis décadas de jornada política e narra a saga do mandatário mais longevo do país.