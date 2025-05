Projeto Ópera na Escola se apresenta em Cachoeiro em junho

O projeto sociocultural Ópera na Escola – Fígaro no Mundo Encantado das Óperas chega a Cachoeiro de Itapemirim, no dia 4 de junho. A ação é da produção de R. Margarida Produção e realização da ArteMusical Intermediações Artísticas.

Além disso, conta com o apoio do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet – Governo Federal, União e Reconstrução da e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult).

As apresentações acontecerão nos períodos diurno e noturno. A sessão da tarde, às 15h será dedicada para alunos da rede escolar pública e às 19h30 no mesmo local, a apresentação será para o público em geral. Ambas as apresentações são gratuitas e acontecerão na Praça Jerônimo Monteiro, antecedendo as comemorações da cidade.

O projeto busca democratizar o acesso às obras clássicas do universo lírico a todos, levando o espetáculo itinerante às crianças e adolescentes de escolas públicas, para que elas tenham acesso às mais famosas obras operísticas de forma lúdica e muita diversão e, também, para o público adulto interessado em conhecer obras líricas ou para aqueles que já conhecem este estilo musical.

O espetáculo contará com grandes nomes da música erudita do Brasil como os tenores Jorge Durian e Armando Valsani, a soprano Giovana Maira, que compõem o renomado trio do programa televisivo “A Bella Itália”. Somando a eles, a mezzo soprano Margareth Pires, em que demonstrarão a classificação vocal masculina e feminina no cenário da ópera. E o ator Varetta que representa o personagem Pedrinho interagindo com os músicos e público.

Com duração de 60 minutos para o público infantil e 90 minutos para o espetáculo noturno, os músicos cantarão trechos dos clássicos mais importantes e expressivos da história da ópera como; March Of The Toreadors de Georges Bizet da obra Carmem, La Donna È Mobile de Verdi da obra Rigoletto, Largo Al Factotun Della Cittá de Rossini da obra Barbeiro de Sevilha, Nessun Dorma de Puccini da obra Turandot, Habanera de Georges Bizet da obra Carmem e Lucevan Le Stelle de Verdi da obra La Traviata.

Ao final do espetáculo serão distribuídos, gratuitamente, livretos com o conteúdo que aborda a história da ópera e notas biográficas dos famosos compositores.

Sobre o Projeto

O Projeto Ópera na Escola – Fígaro no Mundo das Óperas está focado nos públicos infanto-juvenil e adultos com dez apresentações gratuitas, nas cidades de São Paulo e Itatiba (SP), em Resende e Volta Redonda (RJ), e em Cachoeiro de Itapemirim (ES).

As apresentações acontecerão em espaços públicos em parceria com as prefeituras locais. No período diurno terão com 60 minutos de duração focadas para o público infanto-juvenil e com várias interações lúdicas com o objetivo de prender a atenção do público como transformar o espetáculo operístico em diversão e aprendizado. Já no período noturno, o espetáculo terá 90 minutos e apresentado para adultos.

Ópera na Escola – O Fígaro no Mundo Encantado das Óperas

Dia 4 de junho – às 15h e às 19h30

Praça Jerônimo Monteiro – Centro – Cachoeiro de Itapemirim

Entrada Gratuita