Serra recebe a feira Parceria Legal, com atrações para toda a família

A cidade da Serra será sede da FENECAP – Parceria Legal: Consumidor & Empreendedor, marcada para os dias 7 e 8 de junho, na Praça de Porto Canoa. O evento integra o programa “Parceria Legal”, uma iniciativa do Instituto Sustentabilidade Brasil em parceria com o PROCON/ES e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES).

Com foco na cidadania, empreendedorismo e consumo consciente, a feira tem como proposta transformar o formato tradicional em uma experiência educativa, cultural e acolhedora. A estrutura inclui estandes de serviços públicos, espaço gastronômico, brinquedos infantis, apresentações artísticas e área de convivência para toda a família.

Entre os órgãos participantes estão PROCON, Defensoria Pública, SESAN, EDP, Rede Abraço, Polícia Científica, CadÚnico e ADERES. O público terá acesso gratuito a atendimentos como renegociação de dívidas, orientações jurídicas, informações sobre educação financeira e empreendedorismo, tudo isso na programação de sábado de 8h às 13h.

A programação musical promete animar os dois dias de evento. No sábado (7), o palco será aberto às 13h com voz e violão, seguido por Deco Bandeira às 19h com seu tradicional forró pé de serra, encerrando com a banda Macucos às 21h30, trazendo o melhor do reggae capixaba. Durante a tarde de sábado também terá apresentações culturais locais, das 14h às 18h. No domingo (8), a atração será a roda de samba com o grupo Samba de Quintal, às 14h.

O evento Parceria Legal reforça a proposta de aproximar os serviços públicos da população de forma leve e acessível, valorizando também os pequenos negócios e o empreendedorismo local. A expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo evento durante o fim de semana. A realização é do Instituto Sustentabilidade Brasil, com apoio da Prefeitura da Serra, ADERES, PROCON e outras instituições parceiras.

Serviço

Local: Praça de Porto Canoa – Serra

Dias: 7 e 8 de junho

Entrada gratuita

Atendimentos ao público

Sábado – 7 de junho, de 8h às 13h: renegociação de dívidas, orientações jurídicas, informações sobre educação financeira e empreendedorismo

Programação Musical

Sábado – 7 de junho

13h00: Voz e Violão ao Vivo – Um clima acolhedor e festivo para iniciar o evento.

19h00: Deco Bandeira – O cantor capixaba apresenta seu autêntico forró pé de serra, com um repertório que valoriza a tradição nordestina.

21h30: Banda Macucos – Referência nacional do reggae, a banda traz uma fusão de reggae, pop e MPB em um show vibrante, cheio de positividade e boas vibrações.

Domingo – 8 de junho

14h00: Roda de Samba com o grupo Samba de Quintal – Resgatando os clássicos do samba com alegria e interação com o público.