❄️⛄ Termômetros marcam -2 °C no Caparaó e clima gelado atrai turistas

O Parque Nacional do Caparaó, na região de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, se transformou em um verdadeiro cenário de conto de fadas na manhã desta sexta-feira (13).

O Acampamento Macieira, um dos pontos mais visitados do parque, registrou impressionantes -2 ºC e amanheceu coberto por uma fina camada de gelo que encantou turistas.

O guia turístico Ivan de Souza foi um dos mais surpresos com o fenômeno. Ao chegar ao local, ele se deparou com a paisagem congelada e não escondeu o deslumbramento. “Será que fez frio? Congelou!”, brincou Ivan, acompanhado por um grupo de turistas. Ainda encantando, o guia declara que o local “estava lindo”.

As belas imagens registradas, com vegetações cobertas de cristais de gelo e uma ponte de madeira esbranquiçada emocionaram quem teve o privilégio de presenciar o momento.

