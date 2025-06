Alegre ganha escola de arte com foco em inclusão e criatividade

O município de Alegre, no Espírito Santo, recebeu neste mês a gravação do videoclipe inaugural da VIVACE – Escola de Música e Arte. O evento ocorreu no auditório do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e marca oficialmente o início das atividades da instituição, que promete ampliar o acesso à cultura e fomentar a formação artística na região.

A produção audiovisual faz parte da estratégia de divulgação da escola, que deve lançar em breve um edital para preenchimento de vagas em turmas regulares e oficinas culturais.

Segundo o presidente da VIVACE, o neuropsicopedagogo Célio Vinicius Sousa da Silva, a iniciativa visa integrar a arte ao cotidiano da população e estimular o desenvolvimento artístico em diferentes níveis. “A chegada da VIVACE representa um avanço importante para o cenário cultural de Alegre”, destaca.

A escola oferecerá aulas de musicalização infantil, coral, violino, viola de arco e violoncelo, além de oficinas em linguagens artísticas variadas, como poesia (escrita e declamação), teatro, dança, pintura, desenho e fotografia.

Com direção musical da neuropsicóloga Karolayne Roberta Ferreira Rodrigues Bravo, a VIVACE também atenderá crianças de 3 a 10 anos, com atenção especial ao público neurodivergente. A proposta inclui parceria com a Associação de Familiares e Amigos dos Autistas do Caparaó (AFAAC) e ações voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Aliando arte, educação e inclusão, a VIVACE propõe transformar o município em um ambiente mais acolhedor, humano e culturalmente ativo. O edital de matrículas será divulgado em breve por meio das redes sociais da escola.