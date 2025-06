Apiacá: tentativa de furto em farmácia termina com reembolso por Pix

Uma mulher foi flagrada, nesta sexta-feira (20), tentando furtar desodorantes de uma farmácia localizada em Apiacá, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada por volta das 11h54, por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), após a suspeita ter sido reconhecida pelo proprietário do estabelecimento.

De acordo com o relato do comerciante à PM, a mulher já havia sido identificada em imagens do circuito interno de segurança como autora de um furto ocorrido cerca de uma semana antes, quando subtraiu aproximadamente R$ 3 mil em produtos da prateleira.

Ao retornar ao local, a suspeita tentou agir novamente como se fosse uma cliente comum, mas foi surpreendida ao tentar ocultar três desodorantes, cujo valor total era de R$ 81,30. Após ser confrontada pelo dono da farmácia, com o apoio de funcionários que também a reconheceram, a mulher admitiu o crime e realizou uma transferência via Pix no valor de R$ 1.500 como forma de reembolso parcial, valor que, segundo o proprietário, foi registrado em imagem anexada ao boletim.

Ainda no local, a mulher confirmou os fatos à Polícia Militar, mas discordou do valor total do prejuízo alegado pelo comerciante. Como o solicitante preferiu não acompanhar a ocorrência até a Delegacia Regional, a PM orientou que ele procure a Polícia Civil em data útil para registro formal e eventuais providências legais e de ressarcimento.