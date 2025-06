Cachoeiro: ações vão conscientizar sobre violência contra idosos

Durante todo o mês de junho, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), realiza a campanha “Junho Violeta: Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa”.

A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do respeito, da valorização e da proteção dos direitos das pessoas idosas. Além de prevenir e combater todas as formas de violência que atingem esse público.

O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho, é um marco fundamental para reforçar o compromisso da sociedade com o bem-estar e a dignidade dos idosos. Em Cachoeiro, as ações são promovidas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de diversos bairros e distritos, com palestras, rodas de conversa, dinâmicas e atividades interativas.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, destacou a relevância da campanha.

“O Junho Violeta é um momento essencial para chamar a atenção da sociedade sobre os direitos da pessoa idosa e sobre a necessidade de coibir qualquer forma de violência, seja ela física, psicológica, financeira ou institucional. Precisamos garantir que nossos idosos sejam respeitados, acolhidos e protegidos. A Semdes está mobilizada com ações que visam sensibilizar toda a comunidade, promovendo uma cultura de paz, dignidade e valorização da pessoa idosa”, afirmou.

Programação:

Alto União

12/06 – às 9h: Palestra com o Grupo Esperança Viva.

16/06 – às 13h30: Palestra com o grupo usuários, acompanhados pelo serviço do PAIF com participação do Conselheiro Tutelar.

Village da Luz

17/06 – às 8h30: Roda de conversa com o grupo Melhor Idade/Vida Feliz e participação do Creas.

Burarama e Pacotuba

12/06 – às 9h e 13h: Diversas atividades como bate-papos, confecção de cartões com alusão ao tema, com os grupos Pula Corda, Pique Pega, com o apoio da equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Monte Alegre

05/06 – 8h30 às 13h: bate-papos, pintura com alusão ao tema, com os grupos Chocalho, Tambor e Bateria, com o apoio da equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento (SCFV).

Burarama

05/06 – às 9h30 e 13h: bate-papos, pintura e confecção de cartão afetivo com alusão ao tema, com os grupos Chocalho, Bateria, Guitarra e Tantan, com o apoio da equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento (SCFV).

16/06 – às 15h: bate-papo, confecção de cartão com tema de alusão, com o grupo Descobrindo a Vida, com o apoio da equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento (SCFV).

17/06 – às 9h30 e 14h: bate-papos, confecção de cartão com alusão ao tema, com os grupo Pipoca, Amizade e Pintando o sete, como apoio da equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento (SCFV).

18/06 – às 14h: bate-papo com alusão ao tema, com o grupo Algodão Doce, com o apoio do Creas.

Itaoca Pedra

18/06 – às 9h e 14h: Dinâmica sobre os direitos dos idosos com o grupo Pingo de Gente.

17/06 às 9h e 14h: Roda de conversa e confecção de lembranças com o grupo Raio de Sol.

16/06 – às 14h: Cartaz coletivo com o grupo Conectados

16/06 – às 9h: Roda de conversa com o grupo Nossa Alegria.

Alto Independência

18/06 – às 9h: Roda de conversa com o grupo Sabedoria e participação da psicóloga Marina Balarini, como apoio da equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento (SCFV).

Centro de Convivência Vovó Matilde (CCVM)

11/06 – às 9h: Palestra com a equipe do Creas (PAEIFI) sobre tipos de violência, direitos dos idosos, o que fazer em caso de violência e prevenção.

Jardim Itapemirim

05/06,10/06 e 18/06 – às 8h30: Roda de conversa, palestras e dinâmicas com os grupos Arteiras, Viver Feliz, Amizade e Fantástico, com participação da Anna Luísa (Assistente Social).

Aeroporto

26/06 – às 9h: Roda de conversa com o grupo Vida Ativa, com a psicóloga Bárbara do CAPS.

Cras Soturno

26/06 – às 14h: Roda de conversa com o grupo Mulheres de Fé, com participação de Izabel Marquete, com o apoio da equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento (SCFV).

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) também promoverá diversas ações ao longo do mês:

06/06 – às 9h30: Abertura do evento no Centro de Convivência Vovó Matilde. Palestra sobre conscientização e combate à violência contra o idoso.

09/06 – às 9h: Cras Itaoca – Palestra sobre conscientização e combate à violência contra o idoso.

10/06 – às 09h e às 14h: Cras Zumbi – Palestra sobre conscientização e combate à violência contra o idoso.

11/06 – às 9h30: Visita dos alunos das escolas para socialização com os idosos no Centro de Convivência Vovó Matilde.

13/06 e 19/06: Visitas e interação de crianças com idosos na Instituição de longa permanência.

17/06 – às 9h: Cras Village da Luz – Palestra sobre conscientização e combate à violência contra o idoso.

18/06 – às 9h: Cras Alto Independência – Palestra sobre conscientização e combate à violência contra o idoso.

20/06: Almoço com idosos do Asilo Adelso Ribeiro, no restaurante do Josélio.

24/06: Arraiá dos Asilos e confraternização dos idosos.

25/06 – às 14h: Palestra sobre fortalecimento de vínculo familiar e apresentação de dança pelo Centro de Convivência Vovó Matilde.

Mobilização e compromisso

A campanha Junho Violeta reforça o compromisso da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim com a promoção do envelhecimento ativo, saudável e seguro. A Semdes convida toda a população a participar das atividades, conhecer os serviços oferecido. E, principalmente, a se engajar na luta contra qualquer forma de violência ou discriminação contra os idosos.

“Cada um de nós pode e deve ser um agente de transformação, combatendo o preconceito, promovendo a escuta ativa e garantindo que nossos idosos sejam tratados com o carinho e o respeito que merecem”, finalizou o secretário Eder Botelho da Fonseca.