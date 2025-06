Cachoeiro sedia seminário sobre prevenção ao uso de drogas

Cachoeiro de Itapemirim sedia, na próxima quarta-feira (11), às 13h, o Seminário sobre Drogas, promovido pelo Centro de Atenção e Acolhimento Integral sobre Drogas (CAAD), em parceria com o Conselho Estadual sobre Drogas (Coesad).

O evento será realizado no auditório da EEFM Presidente Getúlio Vargas, no bairro Abelardo Ferreira Machado, com foco na prevenção ao uso de substâncias entre crianças e adolescentes.

A participação é gratuita e aberta ao público. Para participar, basta comparecer no local no dia do evento e realizar o credenciamento, ou se inscrever previamente por meio do link a seguir: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScizQOQBd6vzRO1cp2fB8ppqklv-imvcTuT1MV-Q66Q7NinmA/viewform?usp=header

Neste ano, o seminário de Cachoeiro propõe reflexões e debates sobre o tema: “Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas no Público Infantojuvenil: caminhos e possibilidades”, com o objetivo de apresentar ações, estratégias de educação, processos e exemplos de práticas pedagógicas bem-sucedidas na prevenção ao uso de substâncias psicoativas entre crianças e adolescentes.

Segundo o coordenador da Rede Abraço em Cachoeiro, Robert Miranda, o assunto foi escolhido devido ao aumento no uso de álcool e outras drogas entre o público infantojuvenil, especialmente no âmbito escolar.

Programação

Seminário sobre Drogas em Cachoeiro: “Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas no Público Infantojuvenil: caminhos e possibilidades”.

Data: 11 de junho de 2025 (quarta-feira)

Horário: 13h às 16h30

Local: Auditório da EEEFM ‘’Presidente Getúlio Vargas’’ na Rua João Franklin Machado, 40 – Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim – ES

Credenciamento: 13h

Apresentação cultural: 13h20

Mesa de Abertura: 13h50

Palestra: Boas Práticas em prevenção ao uso de drogas – 14h

Mesa Redonda: Prevenção ao uso De Álcool e Drogas No Público Infantojuvenil: Caminhos e Possibilidades – 15h

Palestrantes:

Cristiana Marina Barros de Souza (MG) – Psicóloga Supervisora Clínica Institucional do CAPSIJ, Membro do Nós na Rede (FIOCRUZ/Ministério da Saúde).

Nínivy Matos – coordenadora do Centro de Prevenção Comunitária da Rede Abraço.

Severiano Machado Neto – gerente do Setor de Apoio ao Educando – SEMED Guarapari

Ana Paola Mariano Viana – superintendente da ROCHATIVA

Denismar Liberator – professor de Jiu-jítsu da ROCHATIVA

Mediadora:

Aline Borel Monteiro de Castro – Gerente de Prevenção e Educação sobre Drogas – SESD

Encerramento e Coffee Break: 16h30