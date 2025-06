Chuva no RS: comportas são fechadas em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre iniciou, na tarde desta sexta-feira (20), o fechamento preventivo de três comportas do sistema de proteção contra cheias, diante da previsão de mais chuvas intensas na capital gaúcha. A medida é conduzida pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

As comportas 11, 13 e 14, localizadas na Avenida Castelo Branco, estão em obras e estão sendo fechadas com o uso de “bags” — sacos de areia com aproximadamente uma tonelada cada. O objetivo é reforçar a contenção de possíveis elevações no nível do Lago Guaíba.

De acordo com o diretor-presidente do Dmae, Bruno Vanuzzi, apesar das projeções indicarem que a cota de inundação não deve ser superada, o fechamento antecipado é uma ação estratégica. “Optamos por antecipar a operação, já que o posicionamento dos bags é mais demorado que o fechamento dos portões. A medida busca garantir mais tranquilidade aos moradores durante o restante do período chuvoso”, explicou.

A comporta 12, também em reforma, permanecerá aberta para evitar impactos na mobilidade urbana. Já as demais comportas do sistema operam normalmente e podem ser fechadas em menos de uma hora, segundo a prefeitura. Todas passaram por testes recentes após obras de manutenção.

Na manhã desta sexta, o nível do Guaíba chegou a 2,26 metros no Cais Mauá, abaixo da cota de inundação, que é de 3 metros.

Região das Ilhas em alerta

Enquanto isso, a água do Rio Jacuí avançou sobre ruas da Ilha da Pintada, no bairro Arquipélago, também em Porto Alegre. A Defesa Civil emitiu alerta para a Região das Ilhas, onde o pico de cheia é esperado entre esta sexta (20) e sábado (21).

Alguns moradores optaram por deixar suas casas. Outros, como o pescador Edimar Marques Ribeiro, decidiram permanecer. Edimar perdeu a casa na enchente de 2024 e agora vive de aluguel. “Estamos monitorando. Não parece que será igual a 2024, mas a preocupação e a ansiedade não deixam a gente dormir direito”, relatou.

Segundo divulgado pela CNN, as chuvas já causaram a morte de três pessoas no Rio Grande do Sul e deixaram mais de 6,5 mil fora de casa, conforme balanço das autoridades locais.