Confronto em Viana deixa dois guardas feridos e menor morto

Dois agentes da Guarda Municipal de Viana foram baleados e um adolescente de 17 anos morreu durante uma troca de tiros no bairro Nova Bethânia, em Viana, por volta das 20h40 da última sexta-feira (20).

Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, os guardas realizavam uma abordagem a um indivíduo que utilizava entorpecentes em via pública quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. O suspeito, identificado pelas iniciais J.R.S., teria atirado contra os agentes, que reagiram. Ele foi atingido e morreu ainda no local, caído na calçada.

Durante o confronto, um guarda foi ferido por dois tiros e outro por quatro, todos nas pernas. Os dois foram socorridos inicialmente no Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi e, em seguida, transferidos para um hospital na Grande Vitória. O estado de saúde dos agentes é estável, segundo a Prefeitura de Viana.

O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE), ligado ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui