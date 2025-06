Corpo de homem é encontrado boiando na praia de Itaipava, em Itapemirim

Um corpo foi encontrado boiando na manhã deste sábado (21), na praia de Itaipava, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Populares que estavam no local realizando atividades registraram o momento em que o corpo foi retirado do mar e colocado na faixa de areia.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h para atender à ocorrência. Uma equipe realizou buscas na orla e confirmou a presença do cadáver, que estava próximo ao píer da região. A perícia da Polícia Científica (PCIES) e o Corpo de Bombeiros também foram mobilizados para atender ao chamado.

De acordo com a Polícia Científica, a vítima é um homem de 46 anos. O corpo foi recolhido e encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará por exames de necropsia para identificar a causa da morte. Após os procedimentos legais, o corpo será liberado para os familiares.

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e o caso segue sob investigação.