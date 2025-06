Diocese divulga programação da Festa de São Pedro 2025

A Festa de São Pedro tem data para acontecer: será entre os dias 20 e 29 de junho. E para deixar tudo pronto para as homenagens ao padroeiro diocesano e de Cachoeiro de Itapemirim, o Vicariato Episcopal para Ação Pastoral, a Coordenação da Área Pastoral Cachoeiro (Regional II), a Prefeitura Municipal, juntamente com a Paróquia São Pedro (Catedral) formaram uma comissão organizadora, que realizou diversas reuniões preparatórias nos últimos meses.

A Festa em honra, louvor e devoção a São Pedro tem início no dia 20, com a novena. As celebrações ocorrem sempre às 19h30, de segunda à sexta, e aos sábados e domingos às 19 horas na Catedral de São Pedro.

Outro destaque é a tradicional quermesse da Catedral, que começou a ser montada nesta quarta-feira, 11 de junho.

“Já começamos os preparativos, inclusive a montagem do palco, das barracas, que serão instaladas no pátio da Catedral. As pessoas estão esperando ansiosamente nossos festejos (Paróquia São Pedro) por se tratar de uma festa bem tradicional e familiar”, afirmou o pároco, padre Bruno Sá Rangel.

Segundo o presbítero, o destaque da festa são as barracas que não ficam na rua, mas dentro do terreno da própria igreja. “O espaço é bem seguro, nós temos seguranças o tempo todo guardando os portões. A entrada é gratuita. Não são aceitas e nem vendidas bebidas alcoólicas, afinal, nossa festa é familiar e pensada para que todos possam participar com tranquilidade”, finalizou.

Programação

Sexta-feira, 20.06 – 1º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP

Resp. Paróquia Santíssimo Sacramento da Eucaristia

Sábado, 21.06 – 2º Dia da Novena

19h00: Missa presidida pelo padre Paulo Sérgio Mourão

Resp. Paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria

20h00: XXV Encontro Cachoeirense de Corais

Domingo, 22.06 – 3º Dia da Novena

19h00: Missa presidida pelo padre Josimar de Azevedo Pirovani

Resp. Paróquia São Sebastião

Segunda-feira, 23.06 – 4º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo padre Wosley Guimarães Pansini

Resp. Paróquia Nossa Senhora da Penha

Terça-feira, 24.06 – 5º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo Frei Rildo Fonseca de Lima O.A.R

Resp. Paróquia Nossa Senhora da Consolação

Quarta-feira, 25.06 – 6º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo padre Carlos Renato de Carvalho

Resp. Paróquia São Filipe

Quinta-feira, 26.06 – 7º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo padre Evaldo Praça Ferreira

Resp. Paróquia Nossa Senhora das Graças

Sexta-feira, 27.06 – 8º Dia da Novena

19h30: Missa presidida pelo padre José Carlos Ferreira da Silva

Resp. Paróquia Nosso Senhor dos Passos

Sábado, 28.06 – 9º Dia da Novena

19h00: Missa presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP

Jubileu dos Seminários

Resp. Seminário Maior São João Maria Vianney e Seminário Bom Pastor

Todos os dias à partir das 18 horas, as barracas estarão funcionando e após a Missa, haverá atrações culturais.

Domingo, 29.06 – Dia de São Pedro

07h00: Missa presidida pelo padre Olímpio Andrade

09h00: Missa presidida pelo padre Bruno Sá Rangel

15h00: 25º Procissão com a imagem de São Pedro saindo da Catedral em direção ao Grêmio Santo Agostinho (Vila Rica).

16h30: Missa Solene presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP transmitida pela Rádio Diocesana FM 95.7 e WebTV Amparo.

19h00: Show Nacional com Eliane Ribeiro

