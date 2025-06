Divisa Segura: criminosos cercados entre ES, MG e RJ; veja o vídeo

Uma ação conjunta das forças de segurança dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro reforçou, na última quinta-feira (19), o combate à criminalidade na região da tríplice fronteira, no Caparaó capixaba. A ofensiva faz parte da Operação Divisa Segura, coordenada pelo 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo.

O objetivo da operação foi intensificar o policiamento em pontos estratégicos das divisas interestaduais, com foco na repressão ao tráfico de drogas e armas, além da prevenção a crimes como furto, roubo de cargas e de veículos.

Um dos principais alvos foi a Fazenda Três Estados, ponto exato de encontro entre os três territórios. No local, equipes realizaram abordagens a veículos e pedestres em situação suspeita, com verificação de documentos e revistas.

De acordo com os comandos das forças policiais envolvidas, a ação integrada visa desarticular rotas utilizadas por criminosos que se aproveitam da proximidade entre os estados para escapar da fiscalização e cometer delitos. A operação também tem como meta aumentar a sensação de segurança entre os moradores da região.

Imagens: Reprodução | PMES