Espírito Santo na rota do frio: queda brusca pode surpreender

A primeira onda de frio do inverno de 2025 pode ser registrada já nesta segunda-feira (23), conforme previsão da Climatempo. Essa será a terceira onda de baixas temperaturas do ano, com reflexos em várias regiões do país. No Espírito Santo, o resfriamento mais intenso deve ser sentido a partir de quarta-feira (25).

Apesar da queda nas temperaturas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê um inverno com pouca chuva e temperaturas acima da média nas cidades capixabas.

A transição do outono para o inverno ocorreu na última sexta-feira (20). Entre este domingo (22) e segunda-feira (23), uma frente fria associada a um ciclone deve avançar pelo país, com impactos mais significativos nas regiões Sul e Centro-Oeste.

“O sistema é grande e terá influência em todo o país. Na segunda-feira, o ciclone se intensifica no oceano e pode provocar ventos fortes no Centro-Sul do Brasil”, informou a Climatempo.

Massa de ar polar provocará queda acentuada nas temperaturas

Embora o ciclone não avance sobre o continente, ele deve favorecer a ocorrência de rajadas de vento intensas, especialmente em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ainda nesta segunda-feira, uma nova massa de ar polar deverá ingressar pelo interior do país, provocando queda brusca de temperatura.

Segundo a Climatempo, estão previstos dois pulsos de ar frio nos próximos dias. O primeiro deve atuar até sexta-feira (27), atingindo principalmente os três Estados da Região Sul e o Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, a queda nas temperaturas será mais perceptível a partir de terça-feira (24), com intensificação na quarta-feira (25).

Já o segundo pulso de frio deve chegar ao Sul do país a partir de sexta-feira, encerrando a semana com mais uma incursão de ar polar.

Possibilidade de neve no Sul e geadas em várias regiões

A combinação entre o frio intenso e a umidade pode provocar neve nas serras gaúcha e catarinense ainda na noite de segunda-feira (23). De acordo com o Inmet, as temperaturas continuarão a cair na terça-feira (24), com previsão de geada moderada a forte nos três Estados do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, sudoeste e sul de São Paulo.

Na quarta-feira (25), a geada deve persistir e atingir também o sul de Goiás, Triângulo Mineiro, Zona da Mata e sul de Minas Gerais, além de todo o estado do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo.

Nova frente fria prevista para julho

Nos primeiros dias de julho, a Defesa Civil do Estado de São Paulo prevê a chegada de uma nova frente fria, acompanhada de uma massa de ar polar. O fenômeno poderá causar pancadas de chuva, raios, rajadas de vento e uma nova queda acentuada nas temperaturas.

Na segunda quinzena do mês, uma nova massa de ar frio também deve atuar, mas com menor intensidade. Segundo o meteorologista Paulo Lombardi, da Tempo OK, o inverno de 2025 será caracterizado por temperaturas médias a elevadas em boa parte do país.

“Podemos ter eventos pontuais de frio mais intenso, com avanço até a região central do Brasil, mas esses episódios não serão frequentes”, explicou.