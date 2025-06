Estágio em Direito: MPES abre inscrições para cinco Promotorias

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) abriu inscrições para seleções de estagiários de graduação e pós-graduação em Direito em várias Promotorias de Justiça do estado. As vagas são para os municípios de Muniz Freire, Linhares, Pedro Canário, Dores do Rio Preto e Serra, conforme os editais SPGA nº 59, 61, 62, 63 e 66.

O estágio para estudantes de graduação tem carga horária de 4 horas diárias (20 horas semanais), com bolsa de complementação educacional de R$ 1.000 e auxílio-transporte de R$ 250. Já o estágio para pós-graduação oferece 6 horas diárias (30 horas semanais), bolsa de R$ 1.800 e auxílio-transporte de R$ 250.

Confira abaixo as principais informações por Promotoria:

Muniz Freire (Edital nº 59)

Inscrições até 22 de junho. Vaga para graduação. Prova presencial em 25 de junho, às 13h, na sede da Promotoria.

Link: https://forms.gle/DRhSijR6m3qrRKNQA

Inscrições até 25 de junho. Vagas para graduação e pós-graduação. Avaliação por coeficiente acadêmico e títulos.

Link: https://forms.gle/xBhKSwDu3yCGTrB9A

Inscrições até 22 de junho. Vagas para graduação e pós-graduação. Prova presencial em 25 de junho, às 13h, na Promotoria.

Link: https://forms.gle/TyujQ539pnmaG3se7

Inscrições até 2 de julho. Vaga para graduação. Prova em 8 de julho, às 14h, local a confirmar.

Link: https://forms.gle/eDm7ySfPqmvP42ui8

Inscrições até 29 de junho. Vaga para pós-graduação. Prova em 3 de julho, às 13h, na Promotoria de Serra.

Link: https://forms.gle/LwkToNNcuWG8TX3Q6

Interessados devem se inscrever nos links disponibilizados em cada edital.