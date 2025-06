Ferraço deve se afastar da Prefeitura para novo tratamento de saúde

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, deve se afastar de suas funções na gestão municipal nos próximos dias para um novo tratamento de saúde. A assessoria de comunicação do Executivo não confirmou o afastamento e o prazo de retorno, mas o que circula nos bastidores é que o gestor pode ficar afastado por meses.

Procurada pela reportagem, a assessoria da Prefeitura de Cachoeiro ainda não me manisfetou sobre o afastamento, mas confirmou que o prefeito tem exames para fazer nessa semana. Informou ainda que uma nota oficial deve ser emitida ao longo desta terça-feira (17).

O vice-prefeito, Juninho Correa, confirmou que Ferraço fará exames ainda nessa semana para averiguar a possibilidade de uma cirurgia no joelho. “O prefeito vai fazer uns exames essa semana no joelho para ver a possibilidade de operação. Além de uns tratamentos que já estavam agendados”, explicou.

Ferraço ainda não transmitiu o Governo, mas o vice garante que está pronto para assumir a gestão municipal nesse período. “Ele ainda não transmitiu o Governo. Mas se for preciso, estarei lá para isso”, completa Juninho.

