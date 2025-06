Festa Junina vai animar o Centro de Convivência Vovó Matilde

A tarde desta terça-feira (17) promete ser de muita alegria e celebração no Centro de Convivência Vovó Matilde. A partir das 15h, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), realizará uma grande festa junina, com comidas típicas, danças, brincadeiras de arraiá, música ao vivo e uma linda decoração temática.

O evento contará com a presença de idosos atendidos pelo próprio centro e também das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) do município, promovendo um verdadeiro encontro de gerações, com muito calor humano, diversão e valorização da cultura popular.

A festa junina é uma das tradições mais queridas do povo brasileiro, e em Cachoeiro, ela ganha um significado ainda mais especial ao envolver os idosos em um ambiente de acolhimento e bem-estar. A iniciativa reforça o papel do Centro de Convivência como espaço de promoção da cidadania e de fortalecimento de vínculos sociais.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, destaca a importância desse tipo de ação no cotidiano da política pública de assistência social. “Momentos como esse são fundamentais para valorizarmos a cultura popular e, principalmente, para promovermos a inclusão social das pessoas idosas. É gratificante ver o sorriso no rosto de cada um que participa dessas atividades. Essa festa é feita com muito carinho e dedicação por toda a equipe da Semdes, com foco no respeito e no afeto que nossos idosos merecem”, disse o secretário.

A celebração também contará com a presença daassessora especial do Governo, Norma Ayub, que tem atuado de forma ativa em projetos e ações voltadas ao cuidado com a pessoa idosa em Cachoeiro.

“Celebrar a vida com nossos idosos é um gesto de respeito, cuidado e carinho. Essa festa junina é mais uma expressão do compromisso da gestão municipal com políticas públicas humanizadas e inclusivas. É sempre uma alegria participar de eventos como este, que levam dignidade, cultura e alegria para quem tanto já contribuiu com a nossa sociedade”, afirmou Norma.

Durante o evento, os participantes poderão saborear comidas típicas como canjica, pipoca, bolo de milho, paçoca, pé de moleque, além de se divertirem com músicas ao vivo que animarão as tradicionais danças caipiras. As brincadeiras de arraiá também vão garantir boas risadas e interação entre os convidados.

A Semdes reforça que todas as atividades estão sendo organizadas com zelo, segurança e acessibilidade, para que todos possam aproveitar o momento com tranquilidade e conforto. A expectativa é que a tarde junina proporcione um ambiente de celebração, valorização da terceira idade e fortalecimento da convivência comunitária.

Com ações como essa, a Prefeitura de Cachoeiro reafirma seu compromisso com o cuidado, o respeito e o bem-estar das pessoas idosas, promovendo iniciativas que estimulam a autoestima, a participação ativa e a alegria de viver.