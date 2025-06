Guaçuí: adolescente é apreendido e homem é preso por tráfico de drogas

Um adolescente de 15 anos foi apreendido e um homem de 18 anos foi preso na noite desta quinta-feira (20), em Guaçuí, durante uma ação da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar, que resultou na apreensão de entorpecentes e materiais usados no tráfico.

A abordagem ocorreu por volta das 23h41, no bairro Vale do Sol, durante patrulhamento de rotina. Os militares avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, que tentaram fugir, mas foram interceptados.

Na residência para onde os suspeitos correram, os policiais localizaram:

Diante dos fatos, os dois foram encaminhados para a 6ª Delegacia Regional de Alegre. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

