Guaçuí vira palco da arte no 25º Festival Nacional de Teatro

De 22 a 28 de junho, Guaçuí sediará a 25ª edição do Festival Nacional de Teatro, um dos maiores eventos culturais do país.

Realizado no Teatro Municipal Fernando Torres, o festival reúne artistas de diversas regiões do Brasil para uma semana repleta de apresentações que celebram 25 anos de história, cultura e emoção.

A programação promete encantar o público com a magia do teatro e valorizar a produção artística nacional.

