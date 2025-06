Incêndio atinge bar universitário e assusta moradores em Cachoeiro

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Verdinho Bar Universitário, localizado em Morro Grande, no município de Cachoeiro de Itapemirim, na tarde deste domingo (22). As chamas se alastraram rapidamente, gerando colunas de fumaça visíveis a quilômetros de distância e mobilizando moradores da região.

Até o momento, as causas do incêndio ainda não foram esclarecidas pelas autoridades responsáveis. A equipe de reportagem acompanha o caso e atualizará as informações assim que novos detalhes forem divulgados.

*Em atualização.

Veja o vídeo:

Imagens: Reprodução | Redes Sociais