Instituto no ES abre vagas de estágio de nível técnico e superior

O Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo (IEL-ES) está com 20 vagas de estágio abertas para estudantes de cursos técnicos e de nível superior. As oportunidades estão distribuídas entre os municípios de Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim, e abrangem diferentes áreas estratégicas da indústria e do setor produtivo capixaba.

Do total de vagas, 14 são destinadas ao ensino superior e 6 ao ensino técnico. Os processos seletivos contemplam cursos de Pedagogia, Psicologia, Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing, Administração, Ciências Contábeis, Fonoaudiologia, Arquitetura e Urbanismo, Serviço Social, Relações Internacionais e diversas Engenharias, entre elas Produção, Mecânica, Química, Ambiental e de Minas.

Já no ensino técnico, os destaques são para áreas como Segurança do Trabalho, Administração, Logística, Planejamento, Portos, Automação Industrial, Mecânica, Eletrotécnica e Metalurgia. As vagas permitem que estudantes tenham acesso a experiências práticas e se preparem para os desafios do mercado de trabalho ainda durante a formação.

Inscrições

Os interessados devem se cadastrar no site carreiras.iel.org.br/ES, onde podem consultar os requisitos de cada vaga, enviar o currículo e acompanhar o andamento do processo seletivo. As oportunidades permanecem disponíveis até o limite de encaminhamentos ser atingido.

Algumas empresas parceiras, como a Biancogres, realizam processos seletivos em plataformas específicas. Por isso, o IEL recomenda que os estudantes fiquem atentos às orientações de cada vaga no momento da candidatura. Clique aqui para conferir!

O IEL-ES reforça seu papel como ponte entre o ambiente educacional e o setor produtivo, contribuindo para a formação de profissionais mais preparados e conectados com as demandas reais da indústria.