Jornada Científica no Sustentabilidade Brasil: Ufal conquista 1º lugar

O Sustentabilidade Brasil premiou, nesta sexta-feira (13), os vencedores da 1ª edição da Jornada Científica do evento que já é referência nacional nos debates sobre meio ambiente e mudanças climáticas.

Quem levou o primeiro lugar da competição foi a equipe do Instituto Federal de Alagoas (Ifal), que paritcipou da jornada na categoria “Educação Ambiental” com o trabalho Toque Sustentável: Educação Inclusiva com uso de Materiais Recicláveis.

“Esse prêmio é bastante importante porque mostra a força do nosso trabalho. Trabalhamos com uma associação chamada Associação dos Deficientes Físicos e Mentais (ADFM) com as pessoas que têm deficiência visual. Então, utilizamos materiais recicláveis para fazer em autorelevo temas da atualidade para explicar a crianças e adultos sobre diversos temas que eles não tinham tanto conhecimento. Eles propuseram os temas que eles quiseram abordar. Nós levamos até esses participantes do projeto o foco na sustentabilidade, explicando a origem desses materiais. Foi uma jornada bem interessante”, explicou Adriana Ferreira.

Além dela, também fazem parte da equipe Cayo Henrique da Silva Freitas, Anna Clara Ferreira Lins, Jousiclécia Almeida dos Santos, Lívia Francielly Lino e Mauro Santos da Paz.

O segundo lugar ficou com o trabalho “Entre Práticas Instituídas e Percepções Vividas: Uma Análise da Gestão Sustentável de Recursos Humanos”, na categoria ESG e competitividade.

“É um reconhecimento de uma prática acadêmica em relação a sustentabilidade ela é muito importante para a gente entender a sociedade como um todo, que é muito mais simples a gente colocar a sustentabilidade em prática. Então ver o meu trabalho reconhecido, o esforço sendo reconhecido é muito importante”, explicou Raíssa Luchi. Também fazem parte da equipe os estudantes Annor da Silva Junior e Kátia Cyrlene de Araujo Vasconcelos.

O presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil, Elias Carvalho, comemorou os resultados da primeira edição da Jornada Científica do Sustentabilidade Brasil e destacou a importânca do fomento a produção do conhecimento.

“Não existe transformação sem academia, não existe transformação sem ciência, sem professor. E você quando premia os trabalhos científicos, você premia os alunos que trabalham, que estudam, se dedicam à pesquisa. Eu fiquei muito feliz porque ganhou uma instituição de Alagoas, que mandou o trabalho de lá. Trabalho incrível, trabalho muito bom. Isso me deixou muito feliz porque mostra que o nosso evento é um evento nacional, teve trabalho de vários estados do Brasil. Na primeira Jornada Científica já atraiu trabalhos do Brasil inteiro, isso é muito importante”, afirmou.