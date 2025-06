Justiça mantém preso suspeito de matar empresário na Praia da Costa

A Justiça da Paraíba manteve a prisão temporária de um homem, de 35 anos, principal suspeito de ter executado o disparo que matou o empresário Wallace Borges Lovato, de 42 anos, no último dia 9 de junho, na Praia da Costa, em Vila Velha, Espírito Santo. A decisão foi proferida após audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (20), em Campina Grande (PB).

Segundo o despacho assinado pelo juiz Anyfrancis Araújo da Silva, da Comarca de Campina Grande, a prisão ocorreu dentro dos trâmites legais, por meio de mandado expedido pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha. A audiência foi conduzida por videoconferência, conforme prevê a legislação.

O magistrado também destacou que eventuais questionamentos sobre o mérito da prisão devem ser analisados pelo juízo de origem, no Espírito Santo. O acusado seguirá custodiado em uma unidade prisional para presos provisórios ou condenados, enquanto as investigações continuam.

O suspeito foi capturado pelo Grupo Tático Especial (GTE) da Polícia Civil da Paraíba no interior do estado, um dia após a polícia capixaba divulgar sua identidade. Natural da cidade de Sumé (PB), o suspeito teria chegado ao Espírito Santo três dias antes do crime e fugido logo após o homicídio.

Outro envolvido no assassinato, um jovem, de 22 anos, foi preso na última terça-feira (17), em Minas Gerais. Ele é apontado como o motorista do carro utilizado no dia do crime.

A investigação está sob responsabilidade da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, que atua com apoio de tecnologias de inteligência e análise de imagens para esclarecer o caso.