Megaoperação prende líderes do CV em ação no ES e na Bahia

Uma operação coordenada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) mobilizou forças de segurança do Espírito Santo e da Bahia, na manhã desta quarta-feira (12), para desarticular uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho. A ação, batizada de “Bandido Não Se Cria”, é fruto de investigações sigilosas conduzidas pela Promotoria de Justiça de Rio Bananal e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Norte).

A ofensiva começou na tarde de terça-feira (11), com a prisão dos dois principais alvos da operação em Praia Grande, no município de Fundão. Ambos estavam sob monitoramento da inteligência do MPES, que identificou risco iminente de fuga antes da deflagração oficial.

O grupo investigado é suspeito de envolvimento direto com o tráfico de drogas e associação para o tráfico na região Norte do Estado. No total, foram expedidos 49 mandados de prisão temporária e 19 de busca e apreensão nos municípios de Rio Bananal, Serra, Fundão (ES), Itabuna e Camacan (BA). Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram recolhidos celulares, computadores, documentos e mídias digitais, que devem contribuir para aprofundar as investigações.

A operação contou com o apoio da Assessoria Militar do MPES, GAECO do Ministério Público da Bahia (MPBA), Polícia Civil do Espírito Santo, Diretoria de Inteligência da PMES, Força Tática, Grupamento de Ações Táticas do 12º Batalhão, Batalhão de Ações com Cães (BAC), além de promotores de Justiça e servidores do MP.

Na Bahia, os trabalhos foram realizados em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (GAEP), a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP/BA) e a Polícia Civil baiana.