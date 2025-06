PC desarticula esquema de clonagem de cartões com prisões na Serra

A Polícia Civil, por meio dos 12º e 13º Distritos Policiais da Serra, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), deflagrou na quarta-feira (18) a Operação “Aliança Fraudulenta”. O objetivo foi desarticular um esquema criminoso de fraudes envolvendo clonagem de cartões de crédito.

As investigações apontam que os suspeitos realizavam diversas compras ilegais, especialmente de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos, utilizando dados de terceiros para aplicar os golpes.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão — dois no bairro Colina de Laranjeiras e um em Nova Carapina II, ambos na Serra. Um dos investigados foi preso em flagrante por receptação qualificada.

Foram apreendidos televisores, micro-ondas, aparelhos de ar-condicionado, celulares, perfumes, bebidas, uma motocicleta e R$ 5.200 em dinheiro, valor supostamente obtido com a venda dos produtos em sites de comércio eletrônico.

Segundo o delegado Josafá Silva, titular dos 12º e 13º Distritos Policiais da Serra, três pessoas estão envolvidas no esquema: mãe, filha e o namorado da filha.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos, rastrear os bens adquiridos ilegalmente e localizar mais vítimas da clonagem de dados.

