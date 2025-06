PM retira mais carros abandonados das ruas de Guaçuí

A Polícia Militar do Espírito Santo realizou, em Guaçuí, mais uma etapa da operação de remoção de veículos abandonados em vias públicas do município. A ação visa garantir maior segurança, mobilidade urbana e saúde pública para a população.

De acordo com a corporação, a presença de automóveis em estado de abandono representa riscos à segurança viária, pode servir de esconderijo para atividades ilícitas, além de atrapalhar o fluxo do trânsito e o uso adequado de calçadas e espaços públicos. Os veículos também se tornam potenciais criadouros de vetores de doenças, como o mosquito da dengue.

A operação está amparada pelo artigo 279-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que autoriza a remoção de veículos abandonados ou sinistrados para depósitos credenciados, mesmo sem a constatação de infração de trânsito.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui