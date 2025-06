População de jumentos no Brasil cai 94% em 25 anos, aponta estudo

O Brasil registrou uma redução de 94% na população de jumentos entre 1999 e 2024, conforme dados compilados pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Agrostat. A pesquisa foi realizada pela ONG The Donkey Sanctuary no Brasil.

Em 1999, o país contabilizava cerca de 1,37 milhão desses animais. Já em 2025, o número caiu para aproximadamente 78 mil, o que representa apenas seis jumentos para cada 100 existentes na década de 1990.

Entre 2018 e 2024, cerca de 248 mil jumentos foram abatidos no estado da Bahia, que concentra os únicos três frigoríficos autorizados pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) para esse tipo de atividade, conforme a The Donkey Sanctuary.

Segundo a CNN, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) foi procurado para comentar os dados, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para posicionamento.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui