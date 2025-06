Procurado por homicídio no ES é preso pela Interpol nos EUA

Um homem procurado por homicídio em Água Doce do Norte foi preso nos Estados Unidos por agentes da Agência de Imigração e Alfândega (ICE), com apoio da Interpol.

Ele era alvo de mandado de prisão preventiva e figurava na lista de procurados internacionais desde março deste ano. O crime foi registrado no distrito de Vila Esperança.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, as investigações indicam que o suspeito é o autor do homicídio. A partir dessas apurações, foi solicitado o alerta vermelho da Interpol, que resultou na prisão do foragido em solo americano.

A Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte afirmou que já estão em andamento os trâmites legais para a extradição. O homem deverá responder pelo crime perante a Justiça brasileira.

A autoridade policial responsável destacou a importância da cooperação internacional e reafirmou o compromisso com a segurança da população.