Prof. David Lóss é o Cachoeirense Presente nº1 de 2025

Na Sessão Ordinária desta terça, 03, os vereadores aprovaram por unanimidade o nome de David Alberto Lóss, ou Professor David, como gosta de ser chamado, para receber o Título de Cachoeirense Presente nº1 de 2025. A honraria, um dos destaques da tradicional Festa de Cachoeiro, é concedida anualmente pela Câmara, em Sessão Solene alusiva à data, a cidadãos que contribuem para o desenvolvimento da sociedade nas áreas das ciências, artes, esportes, cultura, assistência social, dentre outras. Neste ano, a solenidade acontecerá no dia 24 de junho, a partir das 19h, no auditório do Sesc Cachoeiro.

“Anunciamos com muita alegria o nome do Professor David como Cachoeirense Presente nº1 deste ano. O legado fantástico que construiu para Cachoeiro não deixa dúvidas de que é uma homenagem merecidíssima! Pessoalmente, foi uma honra ter trabalhado com ele quando foi vereador e presidente da Câmara, um tempo de grande aprendizado”, declara Maitan (União Brasil), presidente da Câmara.

David Lóss é professor, advogado e sociólogo. Dentre diversas atribuições, foi professor da rede pública estadual e de cursos superiores, Secretário Municipal de Educação (1992-1996) e de Planejamento (1989-1990), diretor do Liceu Muniz Freire, fundador e diretor da Escola Guimarães Rosa, vereador por 2 mandatos (2009-2012 e 2013-2016) e Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro no biênio 2009/2010, período em que foi responsável pela realização de concurso público.

É membro da Academia Cachoeirense de Letras, ocupando a cadeira de número 13, e do Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeiro de Itapemirim, sócio do Centro Operário e de Proteção Mútua e sócio fundador e secretário da Sociedade Brasil-Itália de Cachoeiro de Itapemirim, além de associado do Lions Clube de Cachoeiro de Itapemirim-ES desde 1973, instituição na qual possui vasta atuação.

Currículo Professor David Lóss

O professor, advogado e sociólogo é filho de Arlindo Vicente Lóss e Eulália Casotti Lóss e nasceu no município de Viana, em 29 de dezembro de 1945. É casado com Maria Cristina Mucelini Lóss desde dezembro de 1970, pai de Fabrício, Fábio e Larissa e avô de seis netos.

FORMAÇÃO

Estudos primário e secundário (Clássico) em Vitória-ES

Licenciatura Plena (1964 a 1967) e Bacharelado (1968) em História pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Pós Graduação Latu-Sensu em História Moderna e Contemporânea – UCMG 1979/1980

Graduado em Direito pela FDCI – Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim-ES

Curso de Especialização em Ciência Política pela Sociedade Brasileira de Cultura – São Paulo

ATIVIDADES JÁ EXERCIDAS

– Professor da Rede Pública do Estado do Espírito Santo de 1970 a 2003.

– Professor da Rede Privada de Ensino de 1966 a 2010

– Diretor do Liceu Muniz Freire de Cachoeiro de Itapemirim durante 8 anos.

– Diretor do Centro de Estudos Supletivos de Cachoeiro de Itapemirim-ES – 4 anos

– Professor de Ciência Política, Sociologia Política, História Econômica Política e Social Geral e do Brasil, de História Moderna e História Contemporânea da Faculdade de Filosofia “Madre Gertrudes de São José”, de Cachoeiro de Itapemirim-ES de 1968 a 1983.

– Chefe do Núcleo Regional de Educação- Região Sul – de 1992 a 1996.

– Secretário Municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim-ES de 1992 a 1996.

– Secretário Municipal de Planejamento de Cachoeiro de Itapemirim-ES de 1989 a 1990.

– Vice-Presidente da OAB-ES – Subseção Cachoeiro durante quatro anos.

– Membro Relator do Conselho Penitenciário de Cachoeiro de Itapemirim-ES.

– Professor Orientador de Monografias das turmas finalistas da Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim de 2000 até 2010.

– Professor da Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim-ES de 1984 a 2007

– Diretor da Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim por um biênio.

– Advogado militante nas Comarcas de Cachoeiro e do Sul do Estado de 1983 a 2015

– Vereador à Câmara Municipal de Cachoeiro por 2 mandatos (2009-2012 – 2013-2016)

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES no biênio 2009/2010.

– Fundador e Diretor Geral da Escola “Guimarães Rosa” de 1975 a 2010.

– INSTITUIÇÕES DE QUE PARTICIPA

– Sócio do Centro Operário e de Proteção Mútua de Cach. de Itapemirim-ES.

– Membro da Academia Cachoeirense de Letras – Cadeira 13

– Membro do Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeiro de Itapemirim-ES

– Membro Efetivo do CONEGRO-Conselho de Estudos da Raça Negra.

– Sócio Fundador e Secretário da Sociedade Brasil-Itália de Cachoeiro de Itapemirim – ES

– Associado do Lions Clube de Cachoeiro de Itapemirim-ES desde 1973

CURRICULO LEONÍSTICO

– Ingressou no Lions Clube de Cachoeiro de Itapemirim em outubro de 1973, junto com sua Domadora Maria Cristina, sendo apadrinhado pelo casal Deimoré Borges/Sônia.

– Foi Presidente 100% do Clube no AL 76/77 e no AL 2014/2015.

– Exerceu o cargo de Presidente de Divisão no AL 77/78.

– Foi Vice-Governador (hoje Presidente de Região) no AL 78/79.

– Exerceu as funções de Secretário, Diretor Animador, Vice-Presidente e várias outras no LC Cachoeiro de Itapemirim-ES

– Exerceu as funções de LEÃO ORIENTADOR quando da fundação dos Lions Clubes de Cachoeiro “Frade e a Freira” ‘, Apiacá e LC Cachoeiro “Princesa do Sul”

– Exerceu as funções de Secretário-Tesoureiro do Distrito L-30 (hoje LC-11) no AL

85/86 e no AL 91/92, recebendo a medalha de cem por cento em ambos os mandatos.

– Participou como Assessor Distrital de todos os Gabinetes do Distrito L-30 e depois LC-11 desde o AL 86/87.

– Exerceu a função de Assessor Nacional do antigo CNG-Conselho Nacional de Governadores e depois do CGDML – Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LC em várias oportunidades.

– Participou várias vezes como Instrutor nos Seminários de Liderança promovidos pelo antigo CNG e depois pelo CG, ministrando cursos para Vice-Governadores, Secretários e Tesoureiros de Distritos.

– Participou de todas as Convenções Distritais desde 1983.

– Participou de várias Convenções Nacionais e Regionais desde 1977.

– Esteve presente nas Convenções Internacionais de Filadélfia, de Birmingham (Inglaterra) e de Honolulu no Havaí.

– Participou dos FOLACS- Fórum Latino-Americano realizados em Rosário (Argentina), em Montevidéu (Uruguai), Lima no Peru e no Rio de Janeiro.

– Editou o boletim “LEÃO DO ITABIRA” durante mais de 30 anos.

– Padrinho e Leão Orientador do novel LC Cachoeiro de Itapemirim “Águas de Março”

– Exerceu a função de Diretor Geral de duas Convenções Distritais realizadas em Cachoeiro.

– Redigiu os Boletins do antigo Distrito L-30 e do atual Distrito LC-11.

Como Editor do Boletim “Leão do Itabira”, fez publicar vários textos contendo matéria sobre o movimento envolvendo aspectos filosóficos, doutrinários, de estimulação, fundação e evolução do movimento Leonístico, comentários sobre nossos propósitos, Código de Ética, estrutura administrativa do leonismo, importância das Convenções, processo eleitoral Leonístico, como elaborar campanhas e atividades e outros.

Em tempo: tudo que produziu está inserido nas páginas do “Leão do Itabira” e dos Boletins Distritais enquanto Redator