R$ 10,8 mi em tecnologia: Venda Nova lança cidade inteligente

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante deu um passo inédito rumo à inovação e à sustentabilidade com a realização, no último dia 10 de junho, da licitação para implantação da Parceria Público-Privada (PPP) do programa Cidade Inteligente. O certame foi vencido pela empresa São Bento Lighting Solutions, que ficará responsável pela execução dos serviços pelos próximos 25 anos. O investimento, totalmente custeado pela iniciativa privada, será de R$ 10,8 milhões. A previsão é de que o município economize R$ 42 milhões ao longo do contrato, o que representa uma redução de 33,48% nos custos.

O projeto prevê a modernização integral do parque de iluminação pública, a instalação de uma usina solar para abastecimento de prédios públicos e a implantação de infraestrutura de telecomunicações. Estima-se uma redução anual de 2,68 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂). A modelagem da PPP foi elaborada pelo Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC Brasil), que também conduziu os estudos de viabilidade técnica, econômica e jurídica.

A sessão de licitação, com duração aproximada de seis horas, foi transmitida ao vivo pelo canal da Prefeitura no YouTube.

Cidade Inteligente: nova realidade para 24 mil habitantes

Com foco na sustentabilidade, economia e melhoria da qualidade dos serviços públicos, a PPP irá promover uma transformação significativa em Venda Nova do Imigrante. Estão previstas a substituição de 2.850 lâmpadas de vapor de sódio por luminárias LED, a instalação de 18 pontos de Wi-Fi gratuito e o reforço da segurança pública com 61 câmeras de videomonitoramento. Cerca de 44 prédios públicos, entre escolas e unidades de saúde, serão conectados por fibra óptica.

Outro avanço relevante será a construção de uma usina solar fotovoltaica com potência de 750 kWp, suficiente para atender 86 unidades consumidoras da administração municipal com energia limpa. A expectativa é de forte impacto na redução dos custos com eletricidade, além de contribuir para a transição energética no Espírito Santo.

A remuneração da empresa contratada será vinculada ao desempenho na prestação dos serviços, conforme prevê o modelo de PPP. O contrato deverá ser assinado nas próximas semanas, com início das obras previsto para o segundo semestre de 2025.

Parcerias que fortalecem a gestão pública

O prefeito Dalton Perim celebrou o marco histórico para o município. “É uma alegria ver Venda Nova do Imigrante ser o primeiro município capixaba a realizar a PPP do programa Cidade Inteligente. Ganhamos em segurança, eficiência, conectividade e economia para os cofres públicos. Agradecemos ao Bandes, ao Governo do Estado e ao IPGC por essa parceria transformadora”, afirmou.

O diretor de Negócios do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Marcos Kneip, destacou o modelo de governança adotado. “A inovação está na união entre município, Estado, Bandes e IPGC. Essa articulação garante eficiência e responsabilidade ambiental, e reforça nosso compromisso com uma gestão pública moderna e transparente.”

Já o sócio-diretor da São Bento Lighting Solutions, Fernando Urzeda, destacou o caráter inovador do projeto. “Vamos além da iluminação pública. Esta PPP leva para o município mais eficiência energética, conectividade e base tecnológica, consolidando uma cidade mais inteligente e sustentável.”

Sobre o Programa ES Inteligente

Coordenado tecnicamente pelo Bandes, em parceria com o IPGC, o Programa ES Inteligente visa fomentar a implantação de soluções urbanas por meio de concessões e PPPs. O objetivo é oferecer produtos e serviços públicos de maior qualidade, utilizando ferramentas modernas de gestão e planejamento.

O programa conta com uma cooperação técnica permanente entre Estado, municípios e parceiros especializados, viabilizando soluções sob medida para demandas locais nas áreas de infraestrutura, saneamento, energia e tecnologia.