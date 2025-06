Sábado será de tempo firme e temperaturas elevadas no Espírito Santo

O sábado (21) será de tempo aberto em todo o Espírito Santo, sem previsão de chuva, segundo a previsão do tempo. A atuação de um sistema de alta pressão mantém o ar seco sobre o estado, garantindo céu limpo e temperaturas elevadas em várias regiões.

De acordo com os meteorologistas, os ventos sopram com intensidade fraca a moderada ao longo do litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e a Grande Vitória.

Grande Vitória

O dia será de céu com poucas nuvens e sem chance de chuva. O vento sopra moderado no litoral, podendo haver rajadas. As temperaturas variam entre 18 °C e 30 °C. Em Vitória, os termômetros devem oscilar entre 19 °C e 30 °C.

Região Sul

O tempo permanece seco e estável, com poucas nuvens e vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 12 °C e 31 °C. Já nas áreas mais altas, a mínima pode chegar a 9 °C, com máxima de 27 °C.

Região Serrana

Sem previsão de chuva também na região serrana, onde o céu fica com poucas nuvens. As áreas menos elevadas registram mínima de 15 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas mais altas, os termômetros variam de 9 °C a 26 °C.

Região Norte

A previsão é de tempo firme, com céu limpo e sem possibilidade de precipitações. A temperatura mínima será de 11 °C e a máxima pode chegar a 30 °C.

Região Noroeste

O sábado será de sol e tempo seco, com poucas nuvens. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 13 °C e 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros devem marcar entre 12 °C e 28 °C.

Região Nordeste

Sem previsão de chuva também no nordeste capixaba. O vento sopra moderado no litoral e as temperaturas devem variar de 13 °C a 29 °C.