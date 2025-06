Supermercado é evacuado às pressas e Samu é acionado em Marataízes

A unidade do Grupo Perim em Marataízes ficará fechada nesta quinta-feira (19), feriado nacional, devido a uma intervenção técnica emergencial. A medida foi adotada como forma de prevenção, com foco na segurança de colaboradores e clientes.

Segundo a empresa, a decisão foi tomada após a identificação de uma necessidade de manutenção corretiva e preventiva nas instalações da loja. O funcionamento será retomado normalmente na sexta-feira (20), em horário habitual.

De acordo com informações de pessoas que estavam no local, houve um vazamentod e gás; entretanto a informação não foi confirmada pela empresa.

Enquanto isso, a unidade Open, localizada em Cachoeiro de Itapemirim, estará aberta ao público das 8h às 18h, garantindo atendimento aos clientes da região sul do Espírito Santo durante o feriado.

