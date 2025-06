Supermercados de Cachoeiro terão espaço para vacinação; veja detalhes

Como parte da programação da Semana da Imunização, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim estará com pontos de vacinação contra a Influenza em supermercados da cidade.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população à vacina e reforçar a importância da imunização, especialmente neste período de maior circulação do vírus.

Na próxima segunda (9), a vacinação será realizada no Perim Center, das 10h às 15h30. Já na quarta-feira (12), a equipe da saúde estará no supermercado Open, também das 10h às 15h30.

A vacina está disponível para todos os públicos a partir de 6 meses de idade. Para se vacinar, basta apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.

A Semus reforça que a imunização é fundamental para prevenir casos graves da gripe, reduzir internações e proteger a saúde da população.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui