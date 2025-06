UFES inaugura polo de ensino em Anchieta com curso de pós-graduação

A cidade de Anchieta, no sul do Espírito Santo, passa a contar oficialmente com um polo da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) a partir deste sábado (14). A aula inaugural está marcada para as 8 horas, no auditório da Escola Terezinha Godoy de Almeida, localizada ao lado da Vila Olímpica, na Sede do município.

O novo polo dará início às atividades com o curso de Pós-graduação Lato Sensu em Docência na Educação Infantil. Ao todo, 55 profissionais da educação foram selecionados para a primeira turma, vindos de diversos municípios da região sul capixaba. Desses, 17 são servidores lotados em unidades de ensino de Anchieta.

A secretária municipal de Educação, Shuana Louzada, celebrou a chegada da universidade. “É um momento histórico para a educação de Anchieta, que reforça a importância da ocupação dos espaços públicos por ações formativas e do fortalecimento do sentimento de pertencimento à UFES por parte de toda a comunidade escolar e educacional”, afirmou.