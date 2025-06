Vaquinha levanta recursos para tratamento de cachoeirense com câncer

Diagnosticado com câncer no intestino em dezembro de 2023, o técnico em telecomunicações Anderson Pauser Bastos, de 33 anos, enfrenta uma batalha difícil contra a doença. Morador de Cachoeiro de Itapemirim, ele descobriu, em janeiro deste ano, que o quadro havia evoluído para um adenocarcinoma colorretal com metástase no fígado, já em estágio 4.

Desde então, Anderson passou por duas cirurgias para ressecar os tumores. No entanto, a quimioterapia e a radioterapia, principais métodos iniciais de combate ao câncer, não surtiram o efeito esperado.

Diante da resistência do organismo aos tratamentos convencionais, a equipe médica indicou a imunoterapia como única alternativa para conter o avanço da doença.

O problema é que o tratamento, realizado com dois frascos do medicamento a cada 21 dias, tem custo mensal de aproximadamente R$ 51 mil — valor que não é coberto pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Vaquinha online

Para conseguir iniciar o protocolo, a família recorreu à Justiça, mas enquanto aguarda a decisão judicial, amigos e parentes se uniram em uma vaquinha on-line para arrecadar o valor necessário.

A campanha visa garantir que Anderson possa começar o tratamento o quanto antes, evitando o agravamento do quadro clínico.

Para ajudar com o tratamento de Anderson, as doações podem ser feitas pelo link da vaquinha CLICANDO AQUI. Também é possível realizar doações diratamente através do Pix CPF: 05955448780.

Resumo do histórico médico:

01/09/2023 – Primeira consulta com proctologista.

– Primeira consulta com proctologista. 17/10/2023 – Colonoscopia realizada.

– Colonoscopia realizada. 01/11/2023 – Resultado da biópsia confirma câncer no intestino.

– Resultado da biópsia confirma câncer no intestino. 15/12/2023 – Início da quimioterapia.

– Início da quimioterapia. 25/04/2024 – Sexta e última sessão de quimioterapia.

– Sexta e última sessão de quimioterapia. 01/08/2024 a 10/09/2024 – Período da radioterapia.

– Período da radioterapia. 29/11/2024 – Cirurgia no intestino e início da ostomia; biópsia realizada.

– Cirurgia no intestino e início da ostomia; biópsia realizada. Início de 2025 – Retorno à quimioterapia, mas exames apontam progressão da doença para o fígado e deficiência imunológica.

– Retorno à quimioterapia, mas exames apontam progressão da doença para o fígado e deficiência imunológica. 10/06/2025 e 17/06/2025 – Duas cirurgias no fígado realizadas.

– Duas cirurgias no fígado realizadas. Atualmente – Em recuperação e aguardando início do tratamento com imunoterapia, única opção viável no momento, porém não fornecida pelo SUS.