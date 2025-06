Vídeo: balão com 22 pessoas cai no Sul; oito mortes são confirmadas

Um balão tripulado com 22 pessoas caiu na manhã deste sábado (21) em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina, após pegar fogo durante o voo. A cidade é considerada um dos principais polos de balonismo do Brasil.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, oito pessoas morreram no acidente. As equipes de resgate permanecem no local realizando atendimentos e buscas por possíveis vítimas.

As causas do incêndio e da queda ainda estão sendo investigadas.

Veja o vídeo:

Imagens: Reprodução | Redes Sociais