Vídeo criativo de padre de Muqui viraliza antes de festa junina; veja

O pároco Enildo Genésio de Souza, da Paróquia São João Batista, em Muqui, no Sul do Espírito Santo, ganhou destaque nas redes sociais após realizar um convite inusitado para a tradicional festa do padroeiro da cidade.

Em um vídeo que rapidamente viralizou, o padre aparece sentado na frente de uma bicicleta conduzida por um coroinha, enquanto percorre as ruas do centro da cidade usando um megafone para convocar os moradores. A iniciativa, segundo ele, teve como objetivo chamar a atenção da comunidade de forma criativa para a Novena e Festa de São João Batista, que acontece entre os dias 15 e 24 de junho.

“A ideia surgiu como uma forma diferente de evangelizar e atrair os fiéis para esse momento tão importante e tradicional aqui em Muqui. Mesmo com recursos limitados — já que nossa Matriz está em reforma — conseguimos fazer algo simples, mas cheio de carinho”, contou o padre Enildo.

O vídeo foi produzido pela Pastoral da Comunicação (PASCOM) da paróquia, que utilizou os trilhos do trem, um dos marcos históricos de Muqui, como cenário simbólico da ação.

“Queríamos levar uma mensagem de fé, alegria e esperança num tempo em que o mundo tem sido marcado por tantos desencontros e violência. A evangelização também pode ser leve e criativa”, destacou o sacerdote.

A programação da festa inclui a novena, que promete ser um momento de profunda espiritualidade, além de atividades culturais e recreativas. Entre as atrações, estão as tradicionais barraquinhas com doces, pastéis, caldos, pescaria, quadrilha infantil e a animada quadrilha dos jovens.

Veja o vídeo:

Imagens: Reprodução | Redes Sociais