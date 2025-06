VÍDEO | Gato-maracujá é encontrado em área de mata em Mimoso do Sul

Um gato-maracajá, atualmente ameaçado de extinção, foi encontrado por moradores de Mimoso do Sul nesta sexta-feira (20).

De acordo com os policiais da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), a equipe foi informada sobre a presença de uma jaguatirica em uma propriedade no Monumento Natural Serra das Torres. No entanto, descobriram que se tratava de outro animal.

Com o uso de equipamentos apropriados e técnicas de manejo especializadas, o felino foi capturado com segurança, sem sofrer ferimentos. Após avaliação veterinária, ele foi devolvido ao seu habitat natural.

Segundo nota da Polícia Ambiental, o animal continua sendo monitorado pela equipe responsável pela soltura.

Vídeo: Redes Sociais