​Vila Velha recupera mais de 440 mil m² de vias com asfalto novo

Desde 2022, a Prefeitura de Vila Velha realiza investimentos contínuos na manutenção das vias públicas. Por meio de contrato com a empresa RDJ Engenharia LTDA, estão sendo executados serviços recapeamento completo e de tapa-buracos, garantindo mais segurança e fluidez no trânsito de todos os bairros da cidade.



De 2022 até abril de 2025, já foram executados 443 mil m² de melhorias na infraestrutura viária, utilizando CBUQ (asfalto quente), material resistente e de alta qualidade. O volume de serviço cresceu ano a ano, com destaque para 2024, quando foram executados mais de 152 mil m² de reparos.



Em Coqueiral de Itaparica, a professora Márcia Oliveira, moradora do bairro, comemora a melhoria. “A gente ficou muito tempo esquecido. Toda semana aparecia um buraco novo. O pessoal daqui fez a solicitação na Ouvidoria. Eu ando de ônibus e agora eles passam com mais tranquilidade, o que faz diferença na nossa rotina”, relatou.



Só de recapeamento completo, entre 2022 e 2025, foram aplicados mais de 180 mil m² de asfalto novo em mais de 90 ruas, totalizando mais de 50 quilômetros de extensão linear — o equivalente a uma ligação entre o centro Vila Velha e o centro de Guarapari. As intervenções contemplaram bairros como Praia da Costa, Itapuã, Coqueiral de Itaparica, Santa Rita, Ulisses Guimarães, Glória, Cobilândia, Aribiri, Vale Encantado, São Torquato, Santos Dumont, Centro, Alecrim, Praia das Gaivotas, entre outros.



Morador de Itapuã há mais de 20 anos, o aposentado José Carlos Vieira se alegra com o novo asfalto na Avenida São Paulo. “Essa avenida tinha muito desnível, não era só buracos. Agora dá para passar sem desviar de nada, que era o grande perigo”, disse.



O serviço é contínuo e também funciona conforme a demanda. A população pode solicitar a recuperação de vias por meio da Ouvidoria Municipal, pelo telefone 162. A solicitação é atendida de acordo com a ordem dos registros.



Vale ressaltar que em dias de chuva, os serviços são suspensos temporariamente, já que a aplicação do asfalto exige tempo seco para garantir durabilidade e aderência. Mesmo assim, a equipe técnica acompanha diariamente as condições climáticas para retomar os trabalhos o quanto antes.

