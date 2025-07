Acidente grave entre carretas deixa feridos na BR-101, em Anchieta

Um grave acidente envolvendo duas carretas deixou duas pessoas feridas na BR-101, em Anchieta, na manhã desta sexta-feira (11). O trânsito precisou ser totalmente interditado.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a Eco101, o acidente foi registrado por volta da 1h54 da manhã. O resgate das vítimas foi realizado, e elas foram encaminhadas ao hospital. A pista foi liberada antes das 8h.

Ainda segundo a Eco101, foi necessário o uso de veículo de inspeção, guincho e uma ambulância da concessionária. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros também foram acionadas.

