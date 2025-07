Arraiá da Uniaves leva alegria aos colaboradores e reforça o espírito

Junho e julho são tradicionalmente marcados pelas celebrações da época dos “arraiás” e, na Uniaves, empresa do Grupo Pif Paf Alimentos em Castelo-ES, a tradição foi mantida com comemorações em seu Frigorífico e na Fábrica de Ração que encantaram os colaboradores e reforçou o clima de integração. Com decoração temática, brincadeiras típicas, quadrilha e uma semana inteira com delícias típicas no refeitório, a comemoração foi organizada com dedicação por um grupo engajado de colaboradores que apostou no trabalho em equipe para garantir uma experiência marcante.

No Frigorífico, a festa foi organizada de forma colaborativa, com a união de diferentes áreas e profissionais que se mobilizaram para apoiar a ambientação e planejamento das atividades. Um dos destaques foi o tradicional Correio Elegante, que movimentou os setores com mensagens bem-humoradas e de reconhecimento e promoveu momentos de descontração no evento.

O clima foi de descontração entre os colaboradores da Uniaves

As brincadeiras juninas, como pescaria e acertar a boca do palhaço, foram realizadas com o apoio de colaboradores que se revezaram para garantir a participação de todos. Como todo bom Arraiá, não poderia faltar a tradicional quadrilha, que reuniu colegas de diferentes setores para uma divertida apresentação improvisada.

Leveza e memórias

Segundo Carolina Aparecida Gonçalves, Analista de Processos Industriais, e uma das organizadoras do evento, o mais gratificante foi perceber o impacto da celebração na rotina da fábrica. “Tivemos muitos retornos positivos das equipes que apontaram como o Arraiá favoreceu o bom clima entre os colaboradores. Tornar o dia mais leve é o que faz toda a diferença para a gente”, destacou.

Muitos destacaram a leveza e o bom humor que a festa trouxe ao ambiente de trabalho. “Eu achei fantástico o que fizeram nesse Arraiá! Temos que parabenizar todas as pessoas envolvidas na organização, porque ficou muito bacana. Uma coisa que me marcou foi ver a felicidade dos colegas – na volta do almoço, só se falava disso”, compartilhou Elisiel Dias Gomes, monitor de produção da Uniaves.

Na Fábrica de Ração da Uniaves, o dia também foi especial, como conta Rosane Massaud Correia, Analista de Estoque. “A comemoração deixou a equipe bem alegre. Foi possível sair da rotina e aproveitamos a oportunidade para incentivar o entrosamento entre os colegas por meio de um ‘Correio da Verdade’. Na ação, os colegas puderam trocar mensagens de elogios e reconhecimentos entre si. Além disso, não poderia faltar a decoração junina e as deliciosas comidas típicas no refeitório”.

Comemoração também ocorreu na Fábrica de Ração da Uniaves

A celebração reforça o compromisso da empresa com o bem-estar e a valorização de seus times. Em Castelo, o Arraiá foi mais do que uma festa: foi um convite à leveza no dia a dia e à construção de relações ainda mais humanas e colaborativas no ambiente de trabalho.