Autoridades debatem segurança pública no Fórum Capixaba em Vitória

Vitória recebeu, na última sexta-feira (11), o Fórum Capixaba de Segurança Pública, que lotou o Centro de Convenções com representantes dos três Poderes, Ministério Público, forças policiais e convidados de outros estados. O encontro, promovido pelo Progressistas (PP) e pela Fundação Francisco Dornelles, discutiu estratégias e propôs soluções para reduzir a criminalidade no Espírito Santo e no país.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (União), defendeu as corporações. “Não vou permitir que se criminalize quem nos protege enquanto trabalhamos, dormimos ou celebramos com a família”, afirmou, sob aplausos. Também participaram os deputados Adilson Espíndula (PSD), Alexandre Xambinho (Podemos), Coronel Weliton (PRD) e Janete de Sá (PSB).

Representando o Executivo estadual, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) destacou os dados do Anuário da Segurança Pública 2024: a taxa de homicídios, que já foi de 58 por 100 mil habitantes, caiu para 20. “Avançamos, mas ainda não estamos satisfeitos”, ressaltou.

Anfitrião do evento, o deputado federal Da Vitória (PP-ES) reforçou a urgência do tema. “Segurança pública é a maior preocupação do capixaba — mais que saúde ou educação. Culpar uns aos outros não resolve; as pessoas querem sair de casa sem medo.” Segundo ele, as propostas apresentadas serão consolidadas para virar políticas públicas.

PEC da Segurança em foco

O debate esquentou em torno da Proposta de Emenda à Constituição 18/2025, que tramita no Congresso. O deputado Alberto Fraga (PL-DF), presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, criticou a concentração de poderes na Polícia Federal e na PRF, em detrimento das polícias Civil e Militar dos estados. Ele também atacou o “prende e solta” do Judiciário.

Em resposta, o desembargador Willian Silva, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, lembrou que juízes aplicam a lei aprovada pelo Legislativo: “Se o magistrado libera o preso, é porque a legislação permite”.

Também compuseram o painel o deputado federal Delegado Bruno Lima (PP-SP) e o promotor Pedro Ivo de Sousa, do Ministério Público Estadual.

Experiência paulista

Responsável pela Segurança em São Paulo, o secretário Guilherme Derrite apresentou a política de combate ao crime organizado que vem reduzindo latrocínios (-15%) e roubos (-14%) no estado. Defendeu rever audiências de custódia, endurecer a progressão de pena, baixar a maioridade penal e extinguir visitas íntimas e o auxílio-reclusão.

Ao fim do evento, os organizadores prometeram encaminhar as contribuições para formulação de propostas que respondam às demandas de brasileiros e capixabas por mais segurança.