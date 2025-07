Carne, café e suco: veja quanto Brasil perde com taxação dos EUA

A agroindústria brasileira enfrenta um novo desafio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma sobretaxa de 50% sobre as mercadorias do Brasil, o que pode gerar perdas de até US$ 5,8 bilhões em exportações.

Medida começa a valer em 1º de agosto

A nova tarifa entra em vigor no dia 1º de agosto, afetando diretamente as relações comerciais entre os dois países. A decisão pegou o setor produtivo de surpresa e já causa movimentações políticas e diplomáticas em Brasília.

Suco de laranja pode sair totalmente do mercado americano

O setor mais prejudicado, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), é o de suco de laranja. A sobretaxa pode inviabilizar completamente as vendas aos EUA, com uma perda estimada em US$ 795 milhões.

Carne bovina também será atingida em cheio

Outro setor que deve sentir o impacto é o da carne bovina. O Brasil pode deixar de faturar US$ 671 milhões somente com esse produto, que tem forte presença nas exportações brasileiras para o mercado norte-americano.

Exportação de café em risco

A tradicional cafeicultura brasileira também entra na lista de prejuízos. O setor deve perder US$ 481 milhões em vendas, o que afeta desde grandes produtores até pequenos cafeicultores.

Açúcar e etanol não escapam da taxação

O açúcar de cana, uma das maiores commodities exportadas pelo Brasil, poderá registrar perdas de US$ 620 milhões. Já o etanol, estratégico na matriz energética brasileira, deve perder cerca de US$ 152 milhões.