ES e SP avançam em educação infantil no Compromisso Nacional

Nos dias 3 e 4 de julho, representantes das secretarias municipais e estaduais de educação do Espírito Santo e de São Paulo participaram do encontro do Compromisso Nacional pela Qualidade e Equidade na Educação Infantil (Conaquei), promovido pelo Ministério da Educação (MEC).



O evento ocorreu no auditório da UNINOVE, em São Paulo, com a presença de gestores públicos, técnicos da educação infantil, universidades e parceiros institucionais.

Espírito Santo: articulação municipalista e atuação da UNDIME

O Espírito Santo contou com a participação do Secretário Vanderson Valadares, Secretário Municipal de Educação de Alegre e Presidente da UNDIME-ES. Ele reforçou o compromisso com a qualificação da educação infantil em todos os municípios capixabas.

A atuação da UNDIME-ES tem como foco a gestão democrática e a escuta dos territórios, alinhada aos cinco eixos do Compromisso:

Gestão democrática e cooperação interfederativa

Identidade e formação dos profissionais da educação infantil

Propostas pedagógicas alinhadas às Diretrizes Operacionais

Avaliação da oferta e da qualidade na educação infantil

Melhoria da infraestrutura e dos recursos materiais e pedagógicos

Durante sua fala, Vanderson Valadares destacou:

“Este compromisso reafirma a importância de respeitar a infância e investir na qualidade desde os primeiros anos. A UNDIME-ES está empenhada em garantir que todas as crianças capixabas tenham acesso à educação infantil com equidade, respeito à diversidade e valorização dos profissionais.”

Ele também defendeu a educação inclusiva como princípio central:

“Nenhuma criança pode ficar de fora. A educação infantil precisa acolher todas as infâncias, com atenção especial às crianças com deficiência, transtornos do desenvolvimento ou em situações de vulnerabilidade. A inclusão é um princípio inegociável.”

A UNDIME-ES vem mobilizando os municípios para adesão ao Compromisso e participa de ações de formação em parceria com universidades públicas, com o objetivo de aprimorar práticas pedagógicas mais inclusivas.

São Paulo: indicadores de qualidade e gestão técnica

Anfitrião do encontro, o estado de São Paulo apresentou os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil, implementados em diversas unidades escolares. Técnicos da Secretaria Estadual e redes municipais participaram de painéis para compartilhar práticas relacionadas à escuta das crianças, gestão participativa e avaliação institucional.

O evento também incluiu apresentações de instituições não governamentais sobre o acesso e a oferta de vagas em creches e pré-escolas, com diagnósticos para o planejamento das redes.

Perspectivas e avanços

Espírito Santo: atuação da UNDIME-ES com foco na formação continuada, escuta das infâncias e apoio às redes municipais.

São Paulo: uso de indicadores para avaliação institucional e gestão técnica integrada às diretrizes nacionais.

Ambos os estados seguem as Diretrizes Operacionais da Educação Infantil (Resolução CNE/CEB nº 1/2024) e os objetivos do Compromisso Nacional: garantir educação infantil com qualidade social, equidade, inclusão e respeito à diversidade.