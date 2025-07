Milagre! Bebê de Cachoeiro sobrevive após 22 paradas cardíacas

Uma criança de Cachoeiro de Itapemirim, de 1 ano e dois meses, sobreviveu após ter sofrido 22 paradas cardíacas, durante uma cirurgia no coração.

O fato ocorreu no Hospital Unimed, em Vitória. De acordo com o pai Evandro Doriquetto, os momentos de tensão começaram, às 16h50, do último domingo (6), quando Enrico Doriquetto teve a primeira parada cardíaca. A partir de então, foram sucessivas paradas e tentativas de reanimação.

“Na última, a médica falou que já não tinha mais jeito. Ela disse: “Ele não tem mais sinais. Pai, você quer fazer o quê, seu filho já não tem mais vida”, explicou o pai.

Nesse momento, ainda sem acreditar no que estava ouvindo, ele ainda precisou ser forte para amparar a sua esposa Eliza Bravin, que na ocasião, já se preparava para “enterrar” o seu filho, uma vez que a orientação médica era de que eles se despedissem da criança, antes da liberação do “corpo” para o Instituto Médico Legal (IML).

A mãe pegou a criança nos braços e, o que a família define como milagre aconteceu. “Nessa 1 hora que ela ficou cantando para ele, ela começou cantar, em tom de despedida, foi quando ele começou a apresentar sinais de reação”, afirmou o pai do garoto.

Além de muita correria da equipe médica, a “ressurreição” da criança causou uma comoção no hospital e em todo o Estado do Espírito Santo. Agora o Enrico encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele precisou fazer uma segunda cirurgia para correção. O quadro ainda requer cuidados especiais, mas a expectativa é de que ele tenha uma boa recuperação.

“Estamos 100% realizados e feliz porque sabemos que Deus existe! Os médicos falam que nunca viram um caso como esse”, disse o Evandro.