Morre, aos 81 anos, o fundador do Buffet Dom Garcia

Morreu na última quinta-feira (10), aos 81 anos, o fundador do tradicional Buffet Dom Garcia, referência em Cachoeiro de Itapemirim.

A morte foi confirmada por meio das redes oficiais do buffet; no entanto, a causa da morte não foi divulgada.

Ainda segundo o comunicado, o velório acontece a partir das 7h desta sexta-feira (11) e o sepultamento está marcado para as 15h. Ambos ocorrem no Cemitério Municipal do Coronel Borges.