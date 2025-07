Mulher é brutalmente espancada em elevador

Uma mulher de 35 anos foi brutalmente espancada dentro de um elevador por seu ex-namorado, o ex-jogador de basquete Igor Cabral, em Natal (RN). A agressão, captada por uma câmera de segurança, mostra o momento em que ele desfere mais de 60 socos contra a vítima. A cena chocante aconteceu no último sábado (26).

Vítima ficou com o rosto desfigurado

A mulher ficou com o rosto desfigurado e sem conseguir falar após o ataque violento. Ela sofreu múltiplas fraturas no maxilar e no rosto, e precisará passar por uma cirurgia nos próximos dias. Familiares relataram que ela está em estado de choque e sem condições físicas de prestar depoimento à polícia.

Crime ocorreu em condomínio de luxo

O caso de violência extrema contra a mulher aconteceu em um condomínio de luxo localizado próximo à praia de Ponta Negra, em Natal. O vídeo mostra a vítima e o agressor discutindo antes da porta do elevador se fechar. Em seguida, Igor Cabral começa a agredi-la com socos, sem chance de defesa.

Ex-jogador foi preso no mesmo dia

Após a agressão, Igor Cabral foi preso em flagrante e passou por audiência de custódia no mesmo dia. Desde então, ele se encontra em prisão preventiva. A polícia já confirmou que o caso será tratado como tentativa de feminicídio, dada a brutalidade e motivação da agressão.

Vídeo da agressão circula nas redes sociais

O vídeo da mulher espancada no elevador circula nas redes sociais e tem gerado forte comoção entre internautas. Nas imagens, é possível ver a vítima sendo agredida por longos segundos, sem qualquer intervenção. Especialistas alertam para o risco de revitimização com a ampla divulgação do conteúdo.

Investigação aponta motivação passional

De acordo com a polícia, o crime teria motivação passional, já que a mulher havia encerrado o relacionamento com o agressor há pouco tempo. Igor não teria aceitado o fim do namoro, o que desencadeou o ataque. Assim, a investigação segue em andamento com base em depoimentos e nas imagens de segurança.

Vítima terá apoio psicológico e jurídico

A vítima está recebendo assistência médica, psicológica e jurídica, conforme informado pela Secretaria da Mulher. O caso está sendo acompanhado por órgãos de proteção à mulher e deve entrar na pauta de debates sobre o fortalecimento das políticas de combate à violência doméstica e de gênero.

Caso reacende debate sobre violência contra a mulher

O caso da mulher espancada no elevador reforça o alerta sobre os altos índices de violência contra mulheres no Brasil. Especialistas cobram respostas mais efetivas do sistema de justiça e investimentos em prevenção.

Igor Cabral responderá por tentativa de feminicídio

A Justiça confirmou que Igor Cabral será indiciado por tentativa de feminicídio. Se condenado, o ex-jogador poderá pegar até 20 anos de prisão. A defesa ainda não se manifestou publicamente. O caso deverá seguir para o Ministério Público nas próximas semanas para denúncia formal.

Condôminos relatam episódios anteriores

Moradores do prédio afirmaram, sob anonimato, que o casal já havia protagonizado discussões intensas anteriormente. Contudo, a administração do condomínio reforçou os protocolos de segurança após o crime.

Polícia pede atenção a sinais de violência

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher reforçou o pedido para que vítimas de violência doméstica denunciem seus agressores. Entretanto, os sinais, muitas vezes silenciosos, podem escalar para casos graves como este. O canal 180 continua sendo uma das formas mais rápidas de buscar ajuda.