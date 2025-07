Oportunidade para Jornalistas no AQUINOTICIAS.COM

Quer ser parte da equipe que mantém o Sul Capixaba e o Espírito Santo sempre bem informado? O AQUINOTICIAS.COM está vagas abertas para jornalistas com brilho nos olhos e paixão por contar histórias! Se você respira notícia e quer fazer a diferença, essa é sua chance. O AQUINOTICIAS.COM é líder em comunicação no Sul Capixaba e está entre os quatro maiores portais do Espírito Santo.

Precisamos de você se você tem:

Formação ou está cursando Jornalismo: Valorizamos tanto a experiência quanto a vontade de aprender.

Habilitação B: Para chegar onde a notícia está, seja na cidade ou no interior. Agilidade é chave!

Disponibilidade para cobrir a região: O Sul Capixaba é nosso território, mas atuamos em todo o estado.

Muita vontade de aprender e evoluir: Nosso time está em constante aprimoramento, e buscamos mentes inquietas que queiram crescer conosco.

Gosta de vídeos e novas mídias: Estamos investindo em podcasts e produções em vídeo, e queremos alguém que embarque nessa com a gente.

Disponibilidade para morar em: Cachoeiro de Itapemirim.

O que você vai encontrar no AQUINOTICIAS.COM:

Um dia a dia dinâmico: Cada dia é uma nova história, um novo desafio. Prepare-se para um ritmo de trabalho que te mantém sempre ativo.

Crescimento profissional: Seu talento será reconhecido e impulsionado. Vamos te ajudar a se destacar no jornalismo.

Uma equipe que ama o que faz: Colaboração, paixão pela profissão e amor pela nossa região são a essência do nosso time.

Jornalismo com propósito: Aqui, você não apenas reporta, você contribui para informar e impactar positivamente a comunidade.

Remuneração justa: Salário competitivo e bônus por resultados, porque acreditamos no valor do bom jornalismo.

Está pronto para ser o próximo olhar atento no coração das notícias? Envie seu currículo para [email protected] e venha fazer parte da nossa equipe!